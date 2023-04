Proteste Erneut Massenproteste gegen Justizreform in Israel

15. April 2023 | Quelle: dpa

Israelis protestieren gegen die israelische Regierung in Tel Aviv. Bild: Bild: dpa

In Israel haben erneut Zehntausende gegen die von der Regierung vorerst verschobene Justizreform demonstriert. Zur Hauptkundgebung in Tel Aviv, die dort den 15. Samstag in Folge stattfand, kamen Medienberichten zufolge rund 115.000 Menschen. In rund 150 anderen Orten im Land gingen ebenfalls Zehntausende auf die Straße, darunter in Haifa und Jerusalem.