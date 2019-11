Proteste: Finanzkrise im Libanon –„Die Menschen haben Angst"

Mit Sorge blicken viele Experten auf den 28. November. Dann werden Eurobonds in einem Volumen von 1,5 Milliarden Dollar fällig. Bislang hat der Libanon seine Schulden immer pünktlich bezahlt. Doch einige zweifeln, dass er das auch künftig tun kann und befürchten, dass er in Verzug gerät. „Wir machen eine sehr kritische Zeit durch“, warnt Farah. „Und wir könnten in eine Periode eintreten, in der wir unseren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen.“