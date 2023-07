Proteste: Frankreich rüstet sich für mögliche fünfte Krawallnacht

Außerdem ordneten sie an, dass die öffentlichen Verkehrsmittel am Abend nicht mehr fahren dürfen. In Paris wurde der Place de la Concorde geräumt, nachdem es in sozialen Medien einen Aufruf zu Protesten auf dem größten Platz der Hauptstadt gegeben hatte. Wegen der Ausschreitungen sagte Präsident Emmanuel Macron seinen geplanten Deutschlandbesuch ab.