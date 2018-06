Proteste gegen Regierung: Die Gewalt in Nicaragua eskaliert - Menschenrechtler bitten OAS um Hilfe

Die US-Boschafterin in Managua, Laura Dogu, bestätigte den Tod eines US-Amerikaners. Die Nachricht bereite „größte Sorge“, schrieb sie in dem Kurznachrichtendienst Twitter. Nach örtlichen Medienberichten lebte der 48-Jährige als Besitzer einer Bar in Managua und wurde in der Nacht von Kriminellen ermordet.