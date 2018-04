Proteste gegen Regierungschef: Polizei geht gewaltsam gegen Demonstranten in Armenien vor

In der Ex-Sowjetrepublik Armenien im Südkaukasus hatten sich seit Tagen die Proteste gegen Sargsjan verstärkt, weil er vom Präsidentenamt auf den Posten des Regierungschefs gewechselt ist. Die Demonstranten werfen ihm vor, dass er damit nur an der Macht festhalten will. Am Samstagabend versammelten sich nach Augenzeugenberichten etwa 40.000 Menschen im Zentrum der Hauptstadt. „Die samtene Revolution ist unumkehrbar, ihr Sieg ist unabwendbar“, sagte Paschinjan..