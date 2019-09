Proteste: Hongkonger Schüler planen Streik

In Vorbereitung auf einen Streik haben Hongkonger Oberschüler ihre traditionellen weißen Schuluniformen um Gasmasken, Schutzbrillen und Helme ergänzt. Am Montag, dem ersten Tag nach den Sommerferien, wollten sie ihr Engagement für die Demokratiebewegung zeigen, die seit fast drei Monaten in der Sonderverwaltungszone demonstriert. Schüler planten, am Nachmittag (Ortszeit) den Unterricht zu schwänzen und sich an einer Protestversammlung auf einem Platz im Stadtteil Central zu beteiligen.