Proteste im Iran: Revolutionsgarden warnen Regierungsgegner – Demonstrationen im Iran dauern an

Die Revolutionsgarden im Iran haben Regierungsgegner vor weiteren Protesten gewarnt und damit möglicherweise ein härteres Vorgehen gegen die Kundgebungen signalisiert. „Geht nicht mehr auf die Straßen. Heute ist der letzte Tag der Unruhen“, forderte sagte der Kommandeur der in der Islamischen Republik mächtigen Organisation, Hussein Salami, von den Demonstranten am Samstag. Bislang haben sich die Revolutionsgarden nicht an der Niederschlagung der Proteste beteiligt.