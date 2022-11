Proteste in China: Eine Machtprobe für Xi  

Am Tag nach den sichtbarsten Protesten in China seit Jahrzehnten blieb es auf den Straßen in Peking und Shanghai ruhig. Die Menschen versammelten sich am Montag jedoch wohl nur nicht, weil die Polizei mit einem massiven Aufgebot präsent war. Sicherheitskräfte riegelten die Gehwege der Wulumuqi-Straße in Shanghai, wo es in der Nacht zum Sonntag zu besonders heftigen Demonstrationen gekommen war, mit blauen Barrikaden ab. Wer Fotos machen wollte, wurde angehalten und aufgefordert, die Bilder zu löschen. Auch in Peking hielten Polizei-Beamte an den Hotspots der Proteste des Vortages Wache.