Proteste in Myanmar: Sicherheitskräfte töten 18 weitere Demonstranten

Am Sonntag eröffneten Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten in der Wirtschaftsmetropole Yangon und töteten drei Menschen, wie die Mediengruppe Irrawaddy berichtete. Zwei weitere Tote gab es laut Medien und Augenzeugen in anderen Städten. Bereits am Samstag wurden mindestens 13 Todesfälle bekannt.