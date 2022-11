Proteste Irans Parlament rudert bei Strafen für Demonstranten zurück

13. November 2022 | Quelle: dpa

Proteste in Teheran Ende Oktober. Bild: Bild: dpa

Das iranische Parlament hat Berichte über eine Forderung einer Mehrheit der Abgeordneten nach harten Strafen für die inhaftierten Demonstranten im Iran dementiert. „Das in den Medien erwähnte Schreiben von 227 Abgeordneten war Dokumentenfälschung und die Berichte diesbezüglich werden somit dementiert”, gab das Parlament in einer Presseerklärung am Sonntag bekannt.