Proteste Justizreform in Israel schreitet voran - Herzog in den USA

19. Juli 2023 | Quelle: dpa

Israelis protestieren in Tel Aviv gegen die Pläne der Regierung von Premierminister Netanjahu, das Justizsystems zu reformieren. Bild: Bild: dpa

Israels Regierung will trotz massiver Proteste im Land die Justizreform weiter vorantreiben. Bereits am kommenden Sonntag könnte ein wichtiger Teil des umfassendes Gesetzesvorhaben im Parlament verabschiedet werden. Medienberichte zufolge will die Regierung dazu eine Sondersitzung einberufen.