Proteste: Pro-chinesische Aktivisten loben Vorgehen der Hongkonger Polizei

In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage in der früheren britischen Kronkolonie zugespitzt. Schulen blieben geschlossen, Autobahnen wurden blockiert, Studenten verbarrikadierten sich in Universitäten. Seit Juni demonstrieren immer wieder Zehntausende Menschen für Demokratie und gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone, der sie zu große Nähe zur Führung in Peking vorwerfen. Die anfangs friedlichen Proteste arten immer mehr in Gewalt aus - auf beiden Seiten.