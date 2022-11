In Deutschland gab es am Wochenende einen Zwischenfall in einem Protest-Lager von Exil-Iranern in Berlin: Ein 26-jähriger Mann griff laut Polizei Aktivisten an, die mit einem Zeltlager für Frauenrechte und Demokratie in ihrem Heimatland demonstrieren. Die Polizei nahm den Mann fest und leitete ein Strafverfahren ein.