Proteste: Wieder Proteste in Hongkong – Rentner und Schüler gehen auf die Straßen

In Hongkong haben sich die regierungskritischen Demonstrationen am Samstag fortgesetzt. Zu einem Protestzug schlossen sich Schüler und Rentner zusammen. Es war die erste von mehreren geplanten Kundgebungen. Zigtausende Menschen gehen seit mehr als fünf Monaten auf die Straßen, weil sie einen wachsenden Einfluss Chinas befürchten und ihre Rechte in Gefahr sehen. Die ehemalige britische Kronkolonie hat seit 1997 den Status einer Sonderverwaltungszone. Dadurch haben die Bürger mehr Rechte als Festland-Chinesen.