Provinz Baluchistan Soldaten bei Anschlägen in Pakistan getötet

25. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Nach Angaben des Militärs wurden bei drei Granatenanschlägen sechs pakistanische Soldaten getötet und mehr als ein Dutzend Menschen verletzt. Bild: Bild: dpa

Bei mehreren Anschlägen im Südwesten Pakistans sind am Sonntag mindestens sechs pakistanische Soldaten getötet worden. Mehrere Zivilisten seien zudem verletzt worden, hieß es nach Angaben des Militärs. Es handelte sich demnach um drei separate Vorfälle in der südwestlichen Provinz Baluchistan, an denen verschiedene militante Gruppen beteiligt waren.