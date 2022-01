Provokationen: Erneuter Raketenstart in Nordkorea – siebter Test seit Jahresbeginn

Sollte sich dies bestätigen, so wäre das bereits der siebte Test ballistischer Raketen in diesem Jahr. Staatschef Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsansprache erklärt, er wolle das nordkoreanische Militär mit modernster Technologie aufrüsten. Nordkorea hatte am Freitag den Test von vier Raketen in der vergangenen Woche bestätigt, darunter zwei Abschüsse von Langstrecken-Marschflugkörpern.