Prozess gegen Manafort: Geschäftspartner bringt Ex-Wahlkampfchef von Trump in Bedrängnis

Im Kreuzverhör versuchte Manaforts Verteidigung, Gates als Drahtzieher jeglichen Fehlverhaltens darzustellen. Er sei in so viele Lügen verstrickt, dass er sich nicht an alle erinnern könne, sagte Anwalt Kevin Downing. „Nach all den Lügen, die Sie erzählt haben, und dem Betrug, den Sie begangen haben, erwarten Sie von den Geschworenen, Ihnen zu glauben?“, fragte er.