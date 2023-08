Prozess Pakistanischer Oppositionsführer Khan nach Urteil verhaftet

05. August 2023 | Quelle: dpa

Imran Khan ist zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bild: Bild: dpa

Unmittelbar nach seiner Verurteilung in einem Korruptionsprozess ist Pakistans Oppositionsführer Imran Khan verhaftet worden. Polizisten nahmen den 70 Jahre alten Ex-Premier am Samstag in seinem Haus in der Stadt Lahore fest, wie Khans Partei PTI erklärte. Pakistanische Fernsehsender berichteten über die Festnahme und zeigten Bilder von Polizei-Kolonnen.