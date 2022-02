Putin trifft Xi: China und Russland demonstrieren Einigkeit

Russland kritisiert, dass seine Angebote zu Gesprächen über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa von den USA und ihren Verbündeten in der Nato mit der Stationierung weiterer Soldaten in Osteuropa und mit Waffenlieferungen an die Ukraine beantwortet werden. Dagegen warf die Nato der russischen Seite vor, derzeit rund 30 000 Soldaten in das nördlich der Ukraine gelegene Partnerland Belarus zu verlegen.