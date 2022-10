Putins dunkle Haushaltsposten Wie die russische Regierung ein Viertel ihres Budgets verdeckt

Fraglich ist allerdings, woher das Geld für all die Pläne kommen soll. Denn während Ausgaben in Höhe von rund 29,1 Billionen Rubel (umgerechnet etwa 477 Milliarden Euro) geplant sind, belaufen sich die Einnahmen lediglich auf 26,1 Billionen Rubel (etwa 429 Milliarden Euro). Im Jahr 2022 waren die Ausgaben dabei noch bei 23,6 Billionen Rubel angesetzt – ganze 5,5 Billionen Rubel weniger.



Buklemishev, der bis 1998 im russischen Finanzministerium und bis 2004 für die Regierung arbeitete, erklärt, dass es neben der Geheim-Einstufung auch weitere Methoden gibt, um die Ausgaben zu verbergen oder zu manipulieren. „Schaut man sich die Zahlen der russischen Finanzämter an, sehen sie wunderbar aus, besser als die jedes anderen Landes“, sagt er.