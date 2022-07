Putins Erpressungsversuch: Kremlchef bringt Nord Stream 2 ins Spiel

Kremlchef Wladimir Putin kostet den Moment voll aus: Mit subtilem Lächeln doziert er darüber, dass die Europäer an ihrer Gaskrise selbst schuld seien, weil sie lieber auf alternative statt traditionelle Energieträger setzten und dann noch Russland sanktionierten. Die Energie aus Wind und Sonne aber reiche nicht aus und bestehende Pipelinerouten wegen nötiger Reparaturen auch nicht. „Aber was das Gas betrifft, so haben wir noch eine fertige Trasse – das ist Nord Stream 2. Die können wir in Betrieb nehmen“, sagte Putin am Rande eines Gipfels im fernen Iran.