Putins Judokumpel Arkadi Rotenberg Dieser Oligarch baute die gesprengte Krim-Brücke – das wissen wir über sein Geheim-Vermögen in Europa

Aber der Reihe nach: Das Unternehmensregister führte im Frühjahr 2022 als Owental-Besitzer den Russen Zaza Gogichaishvili. In mehreren Jahresabschlüssen gibt Owental an, Geschäfte mit „verbundenen“ Unternehmen getätigt zu haben. Solche Firmen können entweder Owental kontrollieren oder von dieser kontrolliert werden, heißt es in einem Abschluss. Aber Owental nennt keine Namen – mit einer Ausnahme: Der Abschluss des Jahres 2016 listet Epaster Investments als verbundenes Unternehmen auf. Und die Epaster hatte nicht nur Geld von der Olpon erhalten, die Rotenberg mindestens bis zum Frühjahr gehörte. Die Epaster taucht auch als verbundenes Unternehmen im 2013er-Abschluss der Olpon auf.