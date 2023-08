Putsch: Verhandlungsbemühungen im Niger treten auf der Stelle

Nigerias Präsident und Ecowas-Vorsitzender Bola Tinubu bekräftigte, alle Optionen lägen nach wie vor auf dem Tisch. US-Außenminister Antony Blinken sagte am späten Dienstagabend, er habe mit dem gestürzten Präsidenten Bazoum gesprochen und betont, die Bemühungen um eine friedliche Lösung fortsetzen zu wollen. Blinken forderte dabei via der Plattform X, ehemals Twitter, die unverzügliche Freilassung Bazoums und dessen Familie. Bazoum sitzt seit dem 26. Juli in seiner Residenz in Hausarrest.