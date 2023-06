Putschversuch Baerbock: Machtkampf in Russland ist Teil von „Schauspiel”

26. Juni 2023 | Quelle: dpa

Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) möchte die Ukraine weiter unterstützen. Bild: Bild: dpa

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock geht nicht davon aus, dass der Machtkampf in Russland nach dem Rückzug der Söldnergruppe Wagner beendet ist. „Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah”, sagte die Grünen-Politikerin am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.