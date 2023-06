Putschversuch in Moskau Wende im Machtkampf mit Putin: Prigoschin ruft Truppen zurück

Der Konvoi war in Richtung der russischen Hauptstadt aufgebrochen, nachdem der Machtkampf zwischen Prigoschin und der russischen Regierung eskaliert war. Am Samstagmorgen erklärte der Militärunternehmer, seine Kämpfer hätten die Grenze nach Russland überquert und die südrussische Millionenstadt Rostow am Don ohne Widerstand besetzt. Ein Militär-Konvoi setzte sich Richtung Moskau in Bewegung. Auf halbem Weg brachten die Wagner-Söldner Militäreinrichtungen in der Stadt Woronesch unter ihre Kontrolle und wurden einem Reuters-Reporter zufolge von Militärhubschraubern beschossen. In Moskau wurden unterdessen Sicherheitsmaßnahmen verstärkt und Blockaden errichtet. Bürgermeister Sergej Sobjanin rief die Bevölkerung zum Zuhausebleiben auf und erklärte den Montag zum arbeitsfreien Tag.