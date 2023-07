Der neuste in der langen Liste: der abgesetzte Außenminister Qin Gang. Seit mehr als vier Wochen schweigt die Führung über das Schicksal des 57-Jährigen, der zuletzt am 25. Juni gesehen wurde. Ist der nun Ex-Minister krank? Hat er eine außereheliche Affäre? Wird wegen Korruption gegen ihn ermittelt? Gibt es gar einen Machtkampf an der Spitze?



Die ganze Geschichte rund um sein Verschwinden lesen sie hier.

Bild: REUTERS, imago images, Getty Images, Illustration: Marcel Reyle