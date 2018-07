Qin Yongmin: Demokratieaktivist in China zu 13 Jahren Haft verurteilt

PekingEin langjähriger Demokratieaktivist ist in China zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Spruch gegen Qin Yongmin erging am Volksgericht in der Stadt Wuhan, wie am Mittwoch auf der offiziellen Justiz-Webseite bekannt gegeben wurde. Gegen den Menschenrechtler wurden nicht näher erläuterte Umsturzvorwürfe erhoben. Mehr als zwei Jahrzehnte hatte Qin früher bereits in Haft gesessen, zuletzt war er im Jahr 2015 festgenommen worden.