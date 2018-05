Quim Torra: Regionalpräsident von Katalonien gibt im Streit um Ministerposten nach

BarcelonaDer katalanische Regionalpräsident Quim Torra hat am Dienstagabend mehrere Ministerposten neu besetzt und damit offenbar die Blockade bei der Regierungsbildung in der Krisenregion gelöst. Der 55-Jährige habe vier zuvor nominierte und von der Zentralregierung abgelehnte Politiker, von denen zwei in U-Haft sitzen und zwei ins Ausland geflohen sind, durch andere Politiker ersetzt, die keine Justizprobleme hätten, berichteten spanische Medien.