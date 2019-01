Radikale Pläne in Brasilien Was sich mit Präsident Bolsonaro ändern könnte

Solche Vorstellungen stoßen bei Menschenrechtsorganisationen auf Entsetzen, ebenso bei Menschen, die in Armenvierteln leben. Dort führen Schießereien zwischen der Polizei und Drogenhändlern häufig zu Todesopfern unter Polizisten, Straftätern und Unbeteiligten. Einige Polizeieinheiten, insbesondere in Rio de Janeiro, zählen weltweit zu denen, in denen die meisten Todesopfer zu beklagen sind. Wie Bolsonaro das ändern möchte, hat er nicht erläutert.

Bild: REUTERS