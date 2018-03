Radikaler Islamismus: Dutzende Tote bei Taliban-Überfall auf afghanische Sicherheitskräfte

KabulIm Westen Afghanistans haben radikalislamische Taliban aus einem Hinterhalt mindestens 18 Sicherheitskräfte getötet. Bei dem Überfall in der Provinz Farah seien auch Dutzende Taliban-Kämpfer ums Leben gekommen, teilte ein Sprecher des Provinzrates am Samstag mit. Den Angaben zufolge bekamen die Sicherheitskräfte bei dem Vorfall im Bezirk Bala Baluk am Freitagabend von Nato-Einheiten Unterstützung aus der Luft. Dabei sei eine Bombe auf ein Wohnhaus gefallen und habe eine Familie getötet, sagte Farid Ahmad Bachtawar weiter.