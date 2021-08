Räumungsmoratorium: Millionen säumigen Mietern in den USA droht Zwangsräumung

Nach dem Auslaufen eines Moratoriums in der Nacht zum Sonntag droht Millionen säumigen Mietern in den USA die Zwangsräumung. Der vorübergehende Räumungsschutz war wegen der Corona-Pandemie eingeführt worden. US-Präsident Joe Biden und seinen Demokraten gelang es bis zum Ablauf der Frist Samstagnacht nicht, im Kongress eine Verlängerung zu erreichen. Erste Räumungen könnten bereits am Montag erfolgen.