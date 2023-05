Raketenstart: Japan und Südkorea kritisieren Nordkoreas geplanten Satellitenstart – Widerstand angekündigt

Die Regierung in Tokio hatte mitgeteilt, dass Nordkorea sie über das Vorhaben informiert habe, zwischen dem 31. Mai und dem 11. Juni einen Satelliten per Rakete ins All zu transportieren. Japan setzte daraufhin seine Raketenabwehr in Alarmbereitschaft und kündigte an, jedes Projektil abzuschießen, das sein Territorium bedrohe.