Raketensystem: Nordkorea bestätigt Raketentests

Seoul, Washington Nordkorea hat die jüngsten Raketentests bestätigt. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un habe am Mittwoch den ersten Abschuss eines neuen Raketensystems überwacht, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Das südkoreanische Militär hatte von mindestens zwei Abschüssen an der Ostküste Nordkoreas berichtet. Die Geschosse seien 250 Kilometer geflogen und dann ins Meer gestürzt.