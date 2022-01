Raketentest: Nordkorea testete offenbar ballistische Raketen von Zug aus

Nordkorea hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA offenbar am Freitag ballistische Raketen von einer mobilen Abschussrampe auf einem Zug gestartet. Wie KCNA am Samstag mitteilte, sei eine Abschussübung in der Provinz Nord-Pyongan abgehalten worden, um die Leistungsfähigkeit des schienengestützten Regiments überprüfen und beurteilen zu können.