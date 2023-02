Raketentests: Nordkorea feuert mehrere ballistische Raketen ab

Das südkoreanische Außenministerium kündigte als Reaktion auf die jüngsten Tests Sanktionen gegen vier Personen und fünf Unternehmen an, die mit den Waffenprogrammen der Regierung in Pjöngjang in Verbindung stehen, darunter ein südafrikanischer Staatsbürger und zwei Reedereien aus Singapur. Das US-Kommando für den Indopazifik erklärte, der jüngste Start stelle keine unmittelbare Bedrohung dar, unterstreiche aber die „destabilisierende Wirkung“ der illegalen Waffenprogramme des isolierten Landes.