Raketentests: Nordkorea feuert zwei Raketen ab – Seoul spricht von Provokation

Und all dies folgt auf das nordkoreanische Rekordjahr 2022, in dem das Land mehr als 70 Raketen abfeuerte und zudem eine Nukleardoktrin in Gesetzesform goss, die für zahlreiche Szenarien, von denen sich die Führung in Pjöngjang bedroht sieht, atomare Präventivschläge zulässt.