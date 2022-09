Ranking 2022 Das sind die ärmsten Länder der Welt

Ein Grund für die hohe Armut ist die Geburtenrate. Diese ist in keinem anderen Land so hoch wie in Niger: Eine Frau bekommt dort im Durchschnitt sieben Kinder. Doch dem Land fehlt es an Nahrung für die vielen Menschen. Ein großer Teil von Niger liegt in der Sahara. Und es mangelt an Bildungs-Infrastruktur: Niger hat eine der höchsten Analphabetenrate der Welt.