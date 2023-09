Ranking 2023 Das sind die reichsten Länder der Welt nach BIP pro Kopf

An der Spitze der Liste der reichsten Länder der Welt steht Luxemburg, ein kleiner europäischer Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 2023 bei 132.372 Dollar liegt. Der Abstand zu Irland, das den zweiten Platz belegt, beträgt damit mehr als 17.500 Dollar pro Einwohner. Im Vergleich zu Australien, dem zehnten Platz des aktuellen Rankings, ist das BIP pro Kopf in Luxemburg im Jahr 2023 mehr als doppelt so hoch.