Rassistischer Anschlag Paris: Proteste nach Angriff auf kurdisches Zentrum

24. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Aufgeheizte Stimmung: Nach den tödlichen Schüssen in einem kurdischen Gemeindezentrum sind den zweiten Tag infolge Menschen in Paris auf die Straße gegangen. Bild: Bild: dpa

Nach dem tödlichen Angriff bei einem kurdischen Gemeindezentrum in Paris haben zahlreiche Menschen in der französischen Hauptstadt protestiert. Am Pariser Place de la République versammelten sich am Samstagmittag etliche Menschen, um den Angriff zu verurteilen. Der CDK-F schrieb von Tausenden Teilnehmern noch vor dem offiziellen Beginn der Demonstration. Die Polizei gab zunächst keine Auskunft zur Teilnehmerzahl.