Ratingagentur: Chinas Staatsschulden dürften bald Wirtschaftsleistung übertreffen

Chinas Staatsschulden werden der europäischen Ratingagentur Scope zufolge in wenigen Jahren die jährliche Wirtschaftsleistung übertreffen. Bis 2027 dürften sie die Marke von 100 Prozent des Bruttoinlandsproduktes übersteigen, heißt es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Analyse.