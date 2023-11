Ratingagentur : Moody's will Italien im anlagewürdigen Bereich belassen

Die Ratingagentur Moody's hat Italiens Bonitätsnote bestätigt und einen weiteren Verbleib des Landes im anlagewürdigen Bereich in Aussicht gestellt. Bei der Überprüfung der Kreditwürdigkeit der drittgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone ließ Moody's am Freitag die Einstufung „Baa3“ unverändert und hob den Ausblick für künftige Bewertungen auf „stabil“ von zuvor „negativ“ an.