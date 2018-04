Reaktion auf Gasangriff: Noch keine Entscheidung zu US-Militärschlag in Syrien, Ex-Botschafter nimmt Drohungen ernst

Nach gegenseitigen Drohungen der USA und Russlands in der Syrien-Krise waren die beiden Atommächte zuletzt bemüht, einen bewaffneten Konflikt abzuwenden. Beide Staaten stünden in Kontakt, die entsprechende Telefonleitung werde genutzt, erklärte das Präsidialamt am Donnerstag in Moskau. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia sagte, erste Priorität müsse sein, einen Krieg zwischen Russland und den USA abzuwenden. Ausgeschlossen werden könne dies allerdings nicht. Trump, der zunächst einen Angriff in Syrien angekündigt hatte, twitterte, er habe nie gesagt, wann dies geschehen werde. Später stellte er in Aussicht, eine Entscheidung falle "recht bald".