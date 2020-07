Reaktion auf Hongkongs Sicherheitsgesetz: Trump unterschreibt Sanktionsgesetz gegen China

Sowohl demokratische als auch republikanische Abgeordnete haben Trump zuletzt zu einer schärferen Reaktion auf das umstrittene neue Gesetz Chinas gedrängt, das das Prinzip „ein Land, zwei Systeme“ gefährdet, unter dem Großbritannien 1997 Hongkong an die Volksrepublik übergab.



Nun schuf der US-Präsident weitere Fakten: „Dieses Gesetz gibt meiner Regierung mächtige neue Werkzeuge, um die Personen und Einrichtungen zur Verantwortung zu ziehen, die darin verwickelt sind, Hongkongs Freiheit auszulöschen“, sagte Trump. „Ihre Freiheit wurde weggenommen. Ihre Rechte wurden weggenommen, und damit schwindet meiner Meinung nach Hongkong, weil es nicht länger in der Lage sein wird, in freien Märkten zu konkurrieren“, ergänzte er. „Viele Leute werden Hongkong verlassen, vermute ich.“