Reaktion auf jüngste Trump-Eklats: Deutsche Politiker fordern europäische Antwort auf Trumps Angriffe

Trump hatte auf seiner siebentägigen Europareise, die am Montag zu Ende gegangen war, die US-Verbündeten mehrfach vor den Kopf gestoßen. So sorgte er beim Nato-Gipfel für einen Eklat. Gegen Deutschland wetterte er wegen seiner Energie- und Verteidigungspolitik. Die britische Premierministerin Theresa May attackierte er persönlich, die Europäische Union würdigte er herab.