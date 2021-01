Reaktion auf Protest Twitter, Facebook und Snapchat verpassen Trump einen Maulkorb

Der in den sozialen Medien sehr präsente US-Präsident findet bei Snapchat ab sofort nicht mehr im reichweitenstarken Herzstück des Stories-Anbieters Beachtung, in dem die Beiträge von Prominenten und Medien hervorgehoben werden. Gleichwohl ist Donald Trumps Snapchat-Konto „realdonaldtrump“, das 1,5 Millionen Follower zählt, weiter erreichbar.

Mehr zum Thema: Am US-Parlamentssitz spielen sich nie da gewesene Szenen ab. Proteste von Trumps Anhängern arten in Gewalt aus.