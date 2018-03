Reaktion auf Trumps Strafzölle: Alle wollen für Trump die Ausnahme sein

Dabei sind die Europäer nicht die einzigen, die von Trumps Zöllen ausgenommen werden wollen. Auch Japan, Brasilien und Argentinien wollen keine so hohen Einfuhrzölle auf ihre Produkte bezahlen. So würden die japanischen Aluminium-Importe keine Sicherheitsbedrohung für die USA darstellen, sagte der Sekretär der japanischen Regierungskabinetts Yoshihide Suga bei einer Pressekonferenz am Freitag. Auch würden die Importe zur Beschäftigung in den USA beitragen und die Industrie des Landes stärken.