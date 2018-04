Reaktion aus Moskau: Putin hat dem Militärschlag des Westens fast nichts entgegenzusetzen

Nach den Luftschlägen steckt Russland in einer äußerst komplizierten Lage. Außer der scharfen Rhetorik, mit der Präsident Putin die Angriffe verurteilte, hat der Kreml den Angriffen nichts entgegenzusetzen. „Mit ihren Handlungen verschärfen die USA noch die humanitäre Katastrophe in Syrien, bringen Leid über die Zivilbevölkerung, begünstigen im Prinzip die Terroristen, die seit sieben Jahren das Volk quälen und provozieren eine neue Flüchtlingswelle aus dem Land und der Region insgesamt“, so der russische Präsident.