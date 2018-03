Reaktionen auf Tillerson-Entlassung: US-Demokraten hoffen auf neue Härte gegenüber Russland – Deutsche Politiker besorgt

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag überraschend via Twitter angekündigt, dass er seinen bisherigen Außenminister Rex Tillerson entlässt. Trump will, dass Pompeo Tillersons Nachfolger wird. Dazu ist die Bestätigung durch den Senat notwendig, in dem die Republikaner über eine hauchdünne Mehrheit von 51 zu 49 Stimmen verfügen. Pompeo werde einen „fantastischen Job“ machen, erklärte Trump und fügte später hinzu, Pompeo und er hätten eine sehr ähnliche Denkweise.