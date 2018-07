Eric Schweitzer, DIHK

In der Wirtschaft wird der Handelsstreit aufmerksam verfolgt. Der Geschäftsklima-Index des Ifo-Instituts, der die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Firmen wiedergibt, fiel zum siebten Mal in acht Monaten – ein wichtiger Grund ist der Konflikt mit den USA. Der Wirtschaftsverband DIHK äußerte sich am Mittwochabend zurückhaltend. "Die in Aussicht gestellten Lösungen gehen in die richtige Richtung, aber eine gehörige Portion Skepsis bleibt", erklärte Verbandschef Eric Schweitzer. Die Autozölle seien nicht endgültig vom Tisch.

Bild: dpa