Reaktionen auf Trumps Entscheidung: Entlassung von Tillerson – Sorgen in Deutschland, Hoffnung in den USA

In den USA gilt Pompeo für die Demokraten jetzt als Hoffnungsträger. Sie wünschen sich eine härtere Gangart gegenüber Russland und dessen Präsident Wladimir Putin. Der demokratische Minderheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, brachte am Dienstag die Hoffnung zum Ausdruck, der bisherige CIA-Direktor Mike Pompeo werde als US-Außenminister ein neues Kapitel in der Russland-Politik der Trump-Regierung aufschlagen.